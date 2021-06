Campo da basket dedicato a Pierini, il cestista morto in un incidente. «Vivrà per sempre nei nostri cuori»

PORTO RECANATI - I campioni del basket presente e passato, gli amici, la famiglia, i ragazzi che sarebbero dovuti essere i “suoi” ragazzi. Si sono ritrovati tutti nel piazzale antistante il PalaMedi, che da oggi ospita il playground Attilio Pierini.

Il campo da basket allestito dalla Attila Junior Basket in collaborazione col Comune è stato inaugurato ieri pomeriggio in occasione dell’apertura della due giorni del Memorial Attila Pierini, la due giorni di basket in onore dello storico capitano della Us Basket Recanati a un anno esatto dal tragico incidente nel quale perse la vita. Al battesimo della nuova struttura ha partecipato anche il sindaco Paolo Mozzicafreddo.

«Il campo è bellissimo e sono sicuro che qualcuno da lassù, con il suo stile da capitano, sicuramente apprezzerà – ha rimarcato il primo cittadino –. Questi ragazzi che vedo qui sono il nostro futuro e sono sicuro che il nome che diamo a questo campo sarà un forte stimolo per loro. Dove passava Attila non cresceva più l’erba, mentre dove passava il nostro di Attila cresce l’erba dei giovani e questo ci fa enormemente piacere. Questo non è il giorno delle parole, non è quello il senso di questa manifestazione: pensiamo al fare, non per l’oggi, ma per il futuro».

Dopo le parole è venuta l’ora della scopertura della targa, apposta all’esterno del cancello d’ingresso. Una targa sobria ma con una frase assai significativa: «In ricordo di uno sportivo speciale, dove il basket fu il suo ideale, la sua vita, la famiglia il suo affetto, dove la sua gioia, il suo entusiasmo e il suo onore rimarranno vivi nei nostri cuori, per sempre». Programma fitto per la due giorni portorecanatese, con tantissimi grandi del basket a calcare il parquet: da Oscar Chiaramello a Dimitri Lauwers, da Simone Centanni a Andrea Traini, da Lorenzo Andreani e Simone Pozzetti e tanti altri giocatori ed ex che negli anni hanno conosciuto e diviso lo spogliatoio con Attilio.

Oggi pomeriggio si riparte alle 16.30, con un “Playground Open Day” per tutti i bambini e i ragazzi (maschi e femmine) dai 5 ai 12 anni che vogliono provare o proseguire l’attività cestistica. Sarà una occasione per avvicinare i più giovani alla disciplina del basket e ai valori positivi di questo sport. Alle 18.30 circa si disputerà la partita di finale per il 1° e 2° posto. Alle 20.30, il sipario si chiuderà con la cerimonia di premiazione della squadra che risulterà vincitrice del torneo. Ma il risultato, mai come questa volta, sarà davvero solo un dettaglio.

