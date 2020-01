Pozzo degli orrori, chiusa l'indagine: «Cameyi è stata uccisa per gelosia»

PORTO RECANATI - Gelosia. È il sentimento che, per la procura di Macerata, avrebbe armato la mano di Monir Kazi che dieci anni fa, il 29 maggio 2010, a 20 anni, avrebbe ucciso la giovanissima Cameyi Mosammet.

Lo scrivono nero su bianco il procuratore capo Giovanni Giorgio e il sostituto Rosanna Buccini nell’avviso di conclusione delle indagini preliminari in cui contestano al bengalese - che dal 2011 è tornato in Bangladesh – i reati di omicidio volontario aggravato e occultamento di cadavere.

Per la procura quel 29 maggio di dieci anni fa Monir e Cameyi partirono da Ancona – dove la quindicenne viveva con la famiglia – e in treno raggiunsero la stazione di Porto Recanati. Qui fu messo in atto il gesto criminoso del giovane.