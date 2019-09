Volano botte tra ballerini durante la festa country donna finisce all’ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO RECANATI - Parapiglia durante la festa country organizzata in piazza Giovanni XXIII. È accaduto ieri sera poco dopo le 20. Durante un ballo di gruppo due partecipanti si sono prima insultati verbalmente e poi sono passati alle mani. I due improvvisamente se le sono date di santa ragione sul palco. A cercare di separare i due uomini ci ha pensato la compagna di uno dei contendenti, che però suo malgrado ha peggiorato la situazione. Il rivale, incurante del fatto che di fronte aveva una donna, l’ha più volte strattonata facendola finire a terra. Per evitare il peggio gli organizzatori hanno prima separato i due uomini e poi chiamato i carabinieri della locale stazione. La donna è stata soccorsa dalla Croce Azzurra di Porto Recanati per un forte dolore alla spalla e trasportata per le prime cure all’ospedale di Civitanova. Ancora ignoti i motivi che hanno scatenato la lite tra i due ballerini. Impietrite tutte le persone che in quel momento si stavano dedicando qualche minuto di svago a ritmo di musica country. Sulla questione indagano i carabinieri della stazione di viale Europa. Amareggiato il consigliere con delega al commercio Roberto Sampaolo, presente alla festa durante il parapiglia.