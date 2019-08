Bollette scadute al River Village: «Soldi? Solo minacce dai morosi»

di Emanuela Addario

PORTO RECANATI - Tolti i sigilli da diversi contatori dell’acqua al River Village e continuano le minacce all’amministratore condominiale Marco Antonini. Il professionista sta valutando anche l’ipotesi di abbandonare l’incarico.«Nonostante le mie denunce continuo ad essere insultato dai condomini morosi in maniera pesante via telefono - confida Antonini- Sono a conoscenza del fatto che molti tra i morosi hanno addirittura tagliato i sigilli messi dall’Astea, la società che fornisce il servizio idrico, e continuano ad usufruire impropriamente della fornitura dell’acqua. La situazione è davvero pesante e umanamente insostenibile. Ho sporto denuncia ma sembra che a questi signori la legge non faccia paura».