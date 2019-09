Un'auto Bmw in fiamme in centro, momenti di paura tra i passanti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO RECANATI - Auto in fiamme in corso Matteotti. È accaduto ieri poco dopo le 16,30. D’un tratto il conducente di una Bmw, ha visto uscire fumo dalla parte anteriore del mezzo e si è fermato sul lato della strada pochi attimi prima che le fiamme divampassero.In soccorso sono arrivati prima i negozianti che hanno messo a disposizione gli estintori, poi gli operai della ditta Italspurgo che hanno attivato l’idrante dell’autobotte in dotazione che si è rivelato provvidenziale.Ad assistere impietriti tanti cittadini che si trovavano sul posto. L’incendio è stato spento in pochi minuti e i vigili del fuoco hanno completato l'opera con la bonifica del mezzo. A innescare l’incendio forse un corto circuito.