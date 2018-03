Bloccati dalla tormenta dai parenti: tornano e trovano la casa svaligiata

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO RECANATI­ - La neve li blocca a casa della mamma e l’appartamento resta incontrollato. Facile per i ladri entrarvi e rubare quanto possibile. È accaduto martedì notte in un appartamento al primo piano di una palazzina di via Foscolo, dove abita una famigliola: marito moglie e un figlio piccolo. Martedì, decidono di andare a far visita alla mamma di lui a Loreto, ma la tempesta di neve abbattutasi su questa città ha consigliato loro di non rischiare un problematico ritorno a Porto Recanati. E così l’appartamento resta senza nessuno. Facile per i ladri infilarsi dentro e altrettanto facile rubare quanto possibile, cioè un po’ d’oro e un cellulare.Fatta regolare denuncia ai carabinieri, si resta in attesa degli eventi.