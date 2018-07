Blitz all'Hotel House: pakistano trovato con hashish e eroina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO RECANATI - Eroina e hashish in camera da letto, pakistano denunciato. Blitz della polizia in uno degli appartamenti dell’Hotel House. Nella casa sono stati rinvenuti alcuni grammi di eroina e hashish. La droga era stata nascosta all’interno di una camera da letto occupata da un cittadino di origine pakistana di 29 anni. Lo straniero è stato denunciato a piede libero per detenzione al fine di spaccio di sostanza stupefacente.