Blitz all'Hotel House: preso un 22enne ricercato per spaccio di eroina

PORTO RECANATI – Blitz della polizia all'Hotel House, in manette un ventiduenne pluripregiudicato. Era più volte finito nei guai per spaccio e lo scorso anno era stato sorpreso in possesso di due chili di eroina.

Nel pomeriggio di ieri gli uomini della Squadra Mobile, hanno effettuato un controllo a tappeto presso l’Hotel House, con perquisizioni in alcuni appartamenti usati da pregiudicati, da tempo tenuti sotto controllo. Nel corso delle operazioni gli agenti hanno fatto irruzione all’interno di una delle abitazioni, già nel mirino dei poliziotti, all’interno della quale, dopo appostamenti svolti anche di notte, è stato scovato un giovane di origini pakistane di 22 anni, sul quale pende un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip di Macerata.

