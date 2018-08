Blitz all'Hotel House: maxi multe e sequestri agli ambulanti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO RECANATI - Controlli dei carabinieri all’Hotel House per contrastare, tra le altre cose, il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti e quello del commercio abusivo. Quasi ottanta le persone fermate e identificate e più di sessanta i veicoli ai quali è stato imposto l’alt. Nella prima mattinata di ieri i militari della Compagnia di Civitanovahanno proceduto ad uno dei ricorrenti controlli straordinari sul territorio, a partire dal problematico palazzone multietnico, senza tuttavia tralasciare altre zone del Comune costiero considerate a rischio.Nella zona dell’Hotel House sono stati fermati due cingalesi, che si apprestavano a vendere la mercanzia sulla spiaggia. Multa da 5 mila euro ciascuno per commercio ambulante senza licenza. Tutta la merce che portavano con loro, pronta ad essere venduta in spiaggia, è stata sequestrata. Complessivamente, tra borse da donna, borselli e capi da abbigliamento adatti alla spiaggia, sono stati sequestrati circa 400 pezzi.