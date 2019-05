Blitz all'Hotel House: appartamenti occupati clandestini e degrado

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO RECANATI - Blitz dei carabinieri all’Hotel House: passati al setaccio gli appartamenti ai piani alti, tre uomini sono stati sorpresi a bivaccare nel locale caldaie, in due appartamenti al settimo piano sono state trovate tracce del consumo di droga e di degrado, mentre sono state controllate anche le attività commerciali. Nel primo pomeriggio di ieri, a partire dalle 14, tutta la zona dell’Hotel House è stata oggetto di un servizio di controllo straordinario da parte dei carabinieri.Nel corso della maxi operazione, l’ennesima che riguarda l’Hotel House e la zona circostante, sono stati controllati alcuni locali commerciali che si trovano al piano terra del palazzone multietnico: poi l’attenzione dei carabinieri si è concentrata sugli appartamenti all’interno del condominio. Tre uomini di origine pachistana, due dei quali sono noti alle forze dell’ordine, sono stati sorpresi nella zona delle caldaie, nella parte retrostante l’Hotel House. Sono stati bloccati e portati in caserma e nei loro confronti sono in corso accertamenti relativi alla loro identità e regolarità sul territorio nazionale. Dai controlli è emerso anche che un appartamenti al dodicesimo piano era stato occupato abusivamente da una famiglia di stranieri, che è stata fatta sgomberare. Passate al setaccio anche due abitazioni al settimo piano del condominio. Quando hanno fatto irruzione all’interno nelle due abitazioni ii carabinieri hanno trovato una situazione di degrado totale.