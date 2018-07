Blitz all'Hotel House: arrestato dalla Finanza uno spacciatore di eroina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO RECANATI – Blitz notturno all’Hotel House, arrestato un pericoloso spacciatore di eorina.Il blitz è scattato nella notte da parte della Finanza di Porto Recanati, in un appartamento occupato da un immigrato, giunto in città da poco tempo, che da diversi giorni veniva tenuto sotto osservazione in quanto sospettato di spacciare sostanze stupefacenti.Nel corso della perquisizione domiciliare, sono stati trovati circa 120 grammi di eroina pura, oltre a circa 60 grammi di sostanza da taglio ed altro materiale utile al confezionamento dello stupefacente. Il responsabile, un cittadino pakistano di 45 anni, munito di regolare permesso di soggiorno, è stato tratto in arresto e rinchiuso nel carcere di Montacuto.