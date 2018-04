Blitz all'Hotel House: quattro fermati, trovato laboratorio della droga

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO RECANATI – Elicottero dei carabinieri in volo sopra l’Hotel House e blitz negli appartamenti occupati abusivamente: uno aveva le sembianze di un laboratorio della droga, a terra c’era di tutto. Maxi operazione, nella giornata di ieri, da parte dei carabinieri della Compagnia di Civitanova, nel palazzone multietnico e nelle campagne circostanti, dove si trovano casolari abbandonati. Sono stati fermati quattro cittadini marocchini su cui si indagherà ancora, in un appartamento al sedicesimo piano sono stati trovati segni inequivocabili di un laboratorio per la preparazione della droga. Nelle vicinanze dell’Hotel House sono stati recuperati due furgoni rubati.