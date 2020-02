Bigiotteria irregolare al mercato, scatta il sequestro: l'ambulante rischia 26mila euro di multa

PORTO RECANATI - Blitz dei finanzieri della Tenenza di Porto Recanati al mercato settimanale della città rivierasca.

In particolare, una pattuglia ha individuato un venditore ambulante extracomunitario che vendeva numerosi articoli di bigiotteria.

Dopo un accurato esame delle migliaia di prodotti in possesso dell’ambulante, i finanzieri ne hanno individuati oltre 2.500 risultati non conformi alla normativa prevista dal Codice del consumo, in riferimento al contenuto minimo delle informazioni e delle indicazioni previste dalla normativa in materia di sicurezza prodotti. La merce è stata sottoposta a sequestro ed il venditore è stato segnalato alla Camera di Commercio per l’adozione dei provvedimenti amministrativi di competenza: rischia sanzioni fino a 26.000 euro.

