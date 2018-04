In bici all'Hotel House per spacciare eroina: pakistano in manette

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO RECANATI- Pusher in bicicletta sorpreso mentre cede una dose, arrestato dai carabinieri. I militari della locale stazione e quelli della Compagnia di Civitanova hanno effettuato un’altra operazione di controllo del territorio. Nell’ambito del servizio un quarantunenne pakistano è stato notato in bici, mentre percorreva il tratto di strada che dall’Hotel House va verso l’ex Hotel Royal.È stato intercettato dai militari dell’Arma e sorpreso mentre consegnava un grammo di eroina ad un trentaduenne di Recanati. Poi si è intascato trenta euro. I carabinieri hanno assistito allo scambio in diretta e, a quel punto, hanno bloccato entrambi. Sono stati perquisiti. E, alla fine, il pakistano è stato arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti. Il recanatese, invece, verrà segnalato alla prefettura come assuntore di sostanze stupefacenti.