Bimba di quaranta giorni muore in ospedale per arresto cardiaco

PORTO RECANATI - Una bimba di 40 giorni muore per arresto cardiaco all'ospedale di Civitanova. La piccola è figlia di una coppia pakistana residente all'Hotel House, la tragedia è avvenuta nella notte. La piccola vomitava ed era disidratata. I medici non hanno potuto fare nulla per strapparla alla morte. Sono in corso da parte del personale sanitario accertamenti per risalire alle cause della morte.