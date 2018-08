Un baywatch in trasferta al bar. Scatta subito la sanzione da mille euro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO RECANATI - Non resiste alla voglia di snack e abbandona la postazione di controllo. Multato il bagnino di un noto stabilimento balneare del lungomare nord della città. Un'azione che costerà al baywatch una multa di 1.032 euro. E’ accaduto nei giorni scorsi a Scossicci. Il giovane, in servizio in uno chalet, avrebbe dovuto trovarsi sulla torretta di controllo della spiaggia, come previsto dalla normativa in termini di sicurezza a mare e come da contratto di lavoro. Quella mattina in acqua c’erano molti bambini e adulti a farsi il bagno. Ad un tratto il bagnino, incurante dei rischi che avrebbe potuto arrecare ai bagnanti, ha lasciato la postazione e si è diretto verso il bar dello chalet. Lì prima si è confrontato con i dipendenti del locale sulla scelta delle merendine e snack da acquistare alla macchinetta in dotazione dello stabilimento poi, una volta fatto spesa, si è tranquillamente messo seduto su una sedia ed ha iniziato a mangiare quanto acquistato. Intanto sulla spiaggia in molti si sono accorti della sua mancanza. L’assenza ingiustificata del bagnino si è protratta per oltre una mezz’ora tanto che un turista si è preso la briga di segnalare la situazione alla Capitaneria di Porto. E' scattata la maxi multa.