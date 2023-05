Mentre pescano vedono strane luci in cielo: un Ufo a Porto Recanati? Ecco di cosa si tratta GUARDA IL VIDEO

PORTO RECANATI - Si trovavano in barca a pescare al largo di Porto Recanati, quando all'improvviso hanno alzato gli occhi al cielo e hanno visto una fila di luci sfilare nell'oscurità. Cellulare in mano, è scattato il video accompagnato da frasi di stupore: «Cosa sono quelle luci? Incredibile... mamma mia... guarda si stanno muovendo».

Fila di luci nel cielo notturno,ecco di cosa si tratta

Oggetti volanti non identificati? No, anzi: sono ben conosciuti. Si tratta dei satelliti di Elon Musk. Ovvero Starlink, un sistema di migliaia di micro satelliti orbitanti attorno ai 550 chilometri dalla Terra, creato per fornire una connessione internet anche nei luoghi più remoti. E che ogni tanto si materializzano nel cielo delle Marche.