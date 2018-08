Automobile in fiamme nella notte: sul rogo c'è l'ombra del dolo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO RECANATI – Brucia un'auto nella notte, sul parabrezza rinvenuti pezzi di vetro estranei alla macchina in fiamme. Bruciate le tracce di innesco, anche se è la pista dolosa quella battuta dai carabinieri chiamati a chiarire i contorni dell'episodio, l'ultimo in realtà di una lunga serie. L'incendio è divampato ieri notte, poco dopo l'una e venti, a Scossicci. Le prime operazioni di spegnimento le hanno fatte alcuni residenti attraverso l'acqua di una fontanella, poi sono arrivati i carabinieri della locale stazione e i vigili del fuoco del distaccamento di Civitanova, che hanno completato le operazioni di spegnimento e hanno messo in sicurezza la C3 bruciata.