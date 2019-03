Auto rubate ritrovate già smontate in un garage in Puglia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO RECANATI – Due automobili rubate rinvenute in un garage: qualcuno stava già smontando i pezzi. Nei guai è finito il proprietario della struttura. I carabinieri di Valenzano, Comune in provincia di Bari, in collaborazione con i carabinieri della stazione di Porto Recanati, hanno effettuato una perquisizione all'interno di un garage. Al'interno del box, che risulta essere di proprietà di un cinquantottenne del posto, i militari hanno rinvenuto due automobili, entrambe oggetto di furto. Si tratta di una Fiat Panda Cross, che era stata rubata lo scorso 13 febbraio a Bari, e una Nissan Qashqai, rubata il 15 febbraio a Porto Recanati. Il titolare del locale, un 58enne del posto, è stato denunciato per ricettazione.