Auto impazzita finisce la corsa contro un chalet sul lungomare: danni ingentissimi. Alal guida una giovane

PORTO RECANATI – Perde il controllo dell’auto e si schianta contro uno stabilimento balneare, distruggendolo. Danni per oltre 20 mila euro, il titolare: «Un disastro, non ci voleva». L’episodio è avvenuto questa notte, l’allarme è scattato intorno alle 4 sul lungo viale Scarfiotti, lungomare di Porto Recanati. Al volante dell'auto che è finita contro lo chalet Tropico Latino una giovane di 21 anni. Sul posto 118, vigili del fuoco e carabinieri. La ragazza è finita all'ospedale, non è grave. Ingenti i danni allo chalet.

