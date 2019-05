Automobile a fuoco in centro â€‹nella notte: è mistero sulle cause

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO RECANATI – Brucia un'auto nella notte in pieno centro, è mistero sulle cause. Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri della Compagnia di Civitanova che sono al lavoro per fare luce sulle cause. Al momento non si esclude alcuna pista, anche se sul posto non sono state trovate tracce di innesco. L'episodio, l'ultimo caso di auto a fuoco lungo la costa, è avvenuto ieri notte. Erano circa le 23.30 quando una macchina, una Golf serie 7, è andata a fuoco in via Cavour. Il fuoco, nonostante l'arrivo tempestivo dei pompieri, ha fatto in tempo comunque ad aggredire anche il lato posteriore di una Citroen C3, parcheggiata nelle vicinanze. I carabinieri hanno sentito il proprietario della Golf e sono alla ricerca di eventuali filmati di telecamere di video-sorveglianza installate nella zona, che potrebbero avere immortalato elementi utili a chiarire l'origine dell'incendio.