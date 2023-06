PORTO RECANATI Auto controsenso lungo corso Matteotti, si schianta contro un muretto in piazza Carradori e poi si dà alla fuga. Attimi di paura domenica sera, intorno alle 22, in pieno centro a Porto Recanati. Un’auto ha percorso il tragitto da corso Matteotti a piazza Carradori controsenso, poi ha finito la sua corsa contro un muretto. Infine è ripartita senza fermarsi. Fortunatamente in quel momento la zona era poco frequentata altrimenti - come dice il sindaco Andrea Michelini - «sarebbe stata una strage».

È stato lo stesso primo cittadino a raccontare quanto accaduto. Ieri le forze dell’ordine hanno ricostruito la vicenda e sono risalite all’automobilista. Si tratta di una donna residente a Loreto. «Si è verificato un fatto increscioso in piazzetta Carradori. Da quanto riferito da alcune testimonianze, un’auto ha percorso il tragitto corso Matteotti - piazza Carradori in senso contrario fino a schiantarsi contro il muretto che delimita la stessa piazza, distruggendolo. Chi si è macchiato di tale gravissima violazione si è poi dato alla fuga, ma alcuni ragazzi che si trovavano in zona sono riusciti ad annotare la targa della sua autovettura. Sul fatto hanno indagato i carabinieri della nostra stazione e i vigili urbani che hanno visionato i filmati delle telecamere di videosorveglianza e sono risaliti all’automobilista. Le forze dell’ordine sono prontamente intervenute sul luogo».

«Evitato il peggio»

Michelini ci tiene a sottolineare che «fortunatamente, quando tutto questo si è verificato, la piazza era scarsamente frequentata e si è dunque potuto evitare il peggio. Quell’area è spesso frequentata da famiglie e bambini e se l’automobilista avesse avuto l’incidente in un altro orario sarebbe stata una strage».

Ora il Comune interverrà per sistemare i danni riportati alla piazza. «Contiamo di ripristinare il muretto andato distrutto quanto prima possibile - dice il sindaco -, compatibilmente con le pratiche assicurative che dovranno essere espletate». Sono stati momenti di paura per chi si trovava in zona e ha visto l’auto percorrere il corso controsenso per poi schiantarsi contro il muretto. Fondamentali le testimonianze e i filmati delle telecamere di videosorveglianza serviti per rintracciare il responsabile.