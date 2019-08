Auto in centro: quasi 100 multe al giorno nei varchi della Ztl

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO RECANATI- Ztl, nel mese di luglio la media dei multati è di quasi 100 al giorno. È lo stesso comandante della polizia municipale di Porto Recanati Sirio Vignoni a confermare il continuo passaggio di macchine ai varchi durante l’orario non consentito.«In questo primo mese purtroppo, nonostante l’esperienza dello scorso anno e gli avvertimenti dei vigili urbani, gli automobilisti che hanno ignorato il divieto di accesso nel centro storico perché non autorizzati ha sfiorato la quota di cento al giorno. Le telecamere istallate sui tre varchi della città hanno dato questi risultati».«Il varco in cui si sono registrate più irregolarità è quello di via Pastrengo, entrata nord, come del resto era avvenuto lo scorso anno. Sicuramente un numero di gran lunga inferiore al 2018 ma comunque significativo. Abbiamo fatto tutto ciò che era possibile per evidenziare la presenza della Ztl»