PORTO RECANATI - Una città in lutto per la scomparsa di Attilio Valentini, che tutti a Porto Recanati conoscevano come Tiliò. Aveva 58 anni e si è spento a seguito di una lunga malattia che non gli ha lasciato scampo, ma contro cui ha lottato fino alla fine con la forza e il coraggio che lo hanno sempre contraddistinto e che ricordano tutti coloro che lo hanno conosciuto.

«Ha lottato come un leone - si legge sulla pagina Facebook della città - contro la malattia che gli ha fiaccato il fisico, ma non lo spirito e il coraggio». Attilio era ricoverato all’ospedale di Perugia dove era stato già curato qualche anno fa: il male sembrava essere svanito, ma poi è tornato l’incubo e questa volta non gli ha lasciato scampo. Lascia la moglie Marcella Trasarti e due sorelle. Tanti i messaggi di cordoglio arrivati in queste ore alla famiglia del noto pescatore. L’imprenditore Aldo Ascani, che lo conosceva bene da sempre, ha scritto: «Mi mancheranno il tuo sorriso e la tua generosità».