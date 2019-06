Non accetta la fine della storia e minaccia la ex Arrestato un tunisino

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO RECANATI - Non accetta la fine della relazione d’amore con la sua ex fidanzata, la minaccia e le ruba il cellulare e, dopo essere stato anche denunciato per l’episodio, viola il provvedimento di avvicinamento nei confronti della giovane donna il giorno stesso in cui tale provvedimento gli era stato notificato. È stato arrestato nella giornata di ieri dai carabinieri un uomo di 33 anni, residente a Recanati, che ora si trova ristretto ai domiciliari.