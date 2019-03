In auto con trecento grammi di cocaina, arrestato un operaio di 53 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO RECANATI - Fermato ad un posto di blocco dai carabinieri, inizia ad innervosirsi senza apparente ragione. Ma nella sua automobile nascondeva oltre 300 grammi di cocaina. Sperava di farla franca ma è incappato in un controllo notturno dei carabinieri. In manette un uomo di 53 anni, un operaio pakistano, arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi dello svincolo dell'autostrada.