Nervoso all'Hotel House: arrestato dalla Finanza con un etto e mezzo di eroina

PORTO RECANATI - Camminava nervosamente nei corridoi dell’Hotel House. La paura era più che comprensibile: addosso aveva un etto e mezzo di eroina e a pochi passi da lui c’erano i finanzieri che stavano effettuando controlli antidroga mirati. Alla fine i militari del Nucleo mobile della Tenenza di Porto Recanati lo hanno raggiunto e gli hanno stretto le manette ai polsi prima di portarlo in carcere a Montacuto. Si tratta di un afghano di 33 anni con regolare permesso di soggiorno per protezione sussidiaria, domiciliato in uno degli appartamenti del maxi palazzone portorecanatese.