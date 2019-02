Arrestati con mezzo chilo di eroina all'Hotel House anche Salvini applaude

di Daniel Fermanelli

PORTO RECANATI - Due pakistani arrestati dai carabinieri nelle vicinanze dell’Hotel House, trovati in possesso di mezzo chilo di eroina e soldi: è il bilancio dell’ultima delle operazioni di controllo attivate per sorvegliare in modo più stringente il palazzone multietnico. «Confermiamo quanto abbiamo detto: tolleranza zero per illegalità, abusivi e degrado. I continui monitoraggi della struttura ribadiscono le nostre intenzioni. È finita la pacchia», dichiara il ministro dell’Interno Matteo Salvini.