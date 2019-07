Appartamenti senza acqua e cumuli di rifiuti: è caos al River Village

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO RECANATI - Caos al River Village. Dopo la sospensione della fornitura di acqua, in 31 appartamenti, da parte di un tecnico incaricato dall’amministratore condominiale Marco Antonini, il sindaco Roberto Mozzicafreddo organizza un summit a Palazzo Volpini per questa mattina. Oltre alla situazione debitoria relativa all’acqua, si parlerà anche della spazzatura lasciata incustodita nel piazzale principale del condominio.«Nei giorni scorsi ci è stato segnalato che i residenti hanno lasciato divani vecchi e spazzatura nel piazzale del condominio - dice Mozzicafreddo -. Bisogna che l’amministratore se ne prenda carico e risolva la situazione quanto prima. L’ho convocato anche per essere messo al corrente sulla situazione del debito con Astea. Chiudere la fornitura negli appartamenti significa rendere inagibile l’immobile e come sindaco devo prendere provvedimenti». Al River gli animi si scaldano. Sabato mattina, dopo l’arrivo del tecnico, è stato necessario l’intervento dei carabinieri della locale stazione perché l’uomo era stato accerchiato.