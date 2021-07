Anziano arrestato in spiaggia dopo aver tentato un furto: «Sono disperato, non ho soldi»

PORTO RECANTI - «Ero disperato, avevo bisogno. Prendo la pensione minima, 400 euro, non avevo più soldi». Si è sfogato così ieri mattina in aula il 69enne campano arrestato per furto dai carabinieri della locale Stazione mercoledì scorso. Era mattina presto (le 9.30) quando l’anziano si era introdotto nello stabilimento balneare Bagni Fiore e dal bar aveva preso due bottiglie di vino.

In quel momento però poco distante c’era una dipendente e collaboratrice familiare che vistolo, lo aveva bloccato e aveva ripreso le bottiglie. Poi la donna era uscita dal bar e aveva raggiunto la spiaggia sedendosi su di un lettino. La proprietaria dello stabilimento balneare invece era andata in riva al mare con la nipote e il 69enne, approfittando della circostanza, aveva sfilato via il portamonete, la carta di credito e il cellulare dalla borsa della donna, i suoi movimenti però non erano sfuggiti alla titolare che aveva iniziato a urlare richiamando l’attenzione del bagnino che aveva raggiunto il 69enne subito dopo che quest’ultimo si era liberato della refurtiva e lo aveva bloccato.

Arrestato dai carabinieri è stato portato in carcere. «Sono stato in cella con Luca Traini», ha raccontato l’anziano prima della direttissima. Ieri il giudice Daniela Bellesi ha convalidato l’arresto, poi il 69enne tramite l’avvocato Massimo Feliziani ha patteggiato con il pubblico ministero Raffaela Zuccarini la pena di dieci mesi e 800 euro di multa, previa riqualificazione del reato in tentato furto aggravato. Nei confronti dell’uomo è stato disposto il divieto di dimora in provincia di Macerata.

