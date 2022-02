Cionfrini stroncato da una malattia a 60 anni, politica e mondo della pesca in lutto. Era una figura storica del Palio

PORTO RECANATI - Il gigante buono. Lo ricorda così chi lo conosceva: grande di corporatura e anche di cuore. Porto Recanati è rimasta attonita per la scomparsa di Antonio Cionfrini, morto a 60 anni all’ospedale di Torrette dove era stato ricoverato a seguito dell’aggravarsi delle sue condizioni di salute. Cionfrini combatteva da tempo contro un male e ultimamente era risultato anche positivo al Covid. A ricordarlo è l’intera cittadina, sia per il suo impegno in mare che per quello nella politica.



Il 60enne ha trascorso tutta la sua vita in mare: ha avuto per molti anni un suo peschereccio ed in tanti, anche nei paesi vicini a Porto Recanati, lo conoscevano per la vendita del pesce. Così grande era il suo amore per la città dove era nato e cresciuto che nel 2016 era sceso in campo alle elezioni amministrative al fianco di Alessandro Rovazzani con la lista Porto Recanati a cuore.

«Antonio caro - ha scritto il leader di Pac su Facebook - , oggi faccio davvero una fatica immensa a scriverti a nome del gruppo. Il dispiacere è troppo grande. Sei stato uno dei fondatori di Pac e ne andiamo fieri, perché le anime come te al mondo sono rare. Non si può parlare di retorica, perché tu davvero eri una delle persone più buone, gentili, oneste, leali che ci siano. Siamo fieri di averti avuto come compagno di avventure e di averti avuto come amico. Sei il gigante buono delle fiabe e resterai nel nostro cuore per sempre». Proprio per la sua esperienza da pescatore, Cionfrini è stato anche un assiduo partecipante del Palio di San Giovanni.

«Abbiamo sempre voluto coinvolgere lui e i suoi fratelli - dice il presidente dell’ente palio, Italo Canaletti - perché per il loro mestiere di pescatori sono il simbolo di Porto Recanati. Ci sono sempre stati. Il segno inconfondibile di Antonio era l’unicità del suo sorriso: era sempre pronto a dare una mano, non dovevi mai pregarlo. C’era sempre e si metteva a disposizione per tutto, dalla cucina alla sfilata, fino a qualche scena girata per la divulgazione del palio. Far rivivere le tradizioni, per lui, significava amare la sua città». Il 60enne lascia la mamma Emilia, i fratelli Nazareno, Luigi e Fiorenzo. I funerali oggi alle 15 nella chiesa del Preziosissimo Sangue.

