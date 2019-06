Trovato amianto tra i rifiuti vicino al parcheggio utilizzato dai bagnanti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO RECANATI - Amianto e rifiuti abbandonati in un terreno sulla litoranea di Scossicci, zona nord della città e fulcro importante dell’attività turistica portorecanatese. Il sindaco Roberto Mozzicafreddo emette un’ordinanza di immediata messa in sicurezza, rimozione e smaltimento dei rifiuti abbandonati trovati dai carabinieri forestali di Recanati. Il terreno è a ridosso di uno dei tratti più frequentati dai turisti e spesso utilizzato durante l’estate quale parcheggio per i fruitori della spiaggia del litorale di Scossicci.