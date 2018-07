Ambulanti abusivi in spiaggia: preso grossista con centinaia di costumi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO RECANATI - Abusivismo in spiaggia, i carabinieri individuano e bloccano direttamente il “grossista” che si apprestava a rifornire i venditori abusivi al dettaglio, pronti per mettersi al lavoro lungo la costa.Erano in corso da tempo indagini, che hanno portato i carabinieri a bloccare il grossista. Secondo quanto emerso ne riforniva almeno una trentina, di quelli che girano con i carretti sull’arenile. Si tratta di un magrebino, fermato mentre arrivava a bordo della sua automobile. Tra l’altro, era clandestino, girava senza patente e non aveva alcuna licenza commerciale. La vettura e tutta la merce all’interno, centinaia di costumi da donna, sono state sequestrate dai carabinieri.