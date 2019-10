Coach di pallacanestro a processo per resistenza a pubblico ufficiale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO RECANATI - «Arroganti che ledete i diritti costituzionali delle persone», «Siete dei ladri», «Vado dai carabinieri e vi denuncio». Per queste ad altre frasi simili è finito sotto processo per resistenza a pubblico ufficiale Marco Calvani, allenatore di pallacanestro che all’epoca dei fatti (2016) aveva allenato l’Unione sportiva Basket Recanati. Il mister il 29 agosto di tre anni fa si trovava a Porto Recanati quando, tornando verso la propria auto, aveva trovato i vigili urbani che stavano facendo caricare la macchina parcheggiata in divieto di sosta.In particolare a condurre le operazioni di rimozione dell’auto era in quel momento il maresciallo maggiore Sauro Galassi. Ed è stato a lui che si era rivolto Calvani.Secondo l’accusa gli avrebbe urlato: «Se non vi fermate adesso ci penso io», «State facendo degli abusi, voi non potete farlo», e dopo aver minacciato di andare dai carabinieri per denunciarli avrebbe aggiunto: «Arroganti che ledete i diritti costituzionali delle persone. Non dormite più la notte che adesso vi faccio passare un mare di guai. Lasciatela lì quella macchina. Non toccate! Gentaccia che ruba lo stipendio e lo paghiamo noi. Adesso con i carabinieri vi faccio vedere io, un mare di guai. Fate, fate, vigili bastardi, che adesso vi cucino io dai carabinieri». Sempre per l’accusa, nonostante gli inviti ad allontanarsi, Calvani si sarebbe frapposto tra il maresciallo e il carroattrezzi causando l’interruzione delle operazioni di rimozione. Ieri mattina Calvani è stato sentito in aula dal giudice Roberto Evangelisti e dal pubblico ministero Lorenzo Pacini. L’allenatore ha respinto gli addebiti, poi sono stati sentiti altri testimoni che invece hanno confermato quanto contestato. L’udienza è stata rinviata per proseguire il dibattimento.