Scoppia l'incendio nel garage di una palazzina, allarme in via Gigli

PORTO RECANATI - Allarme ieri sera alle ore 19.30 in via Gigli aper undivampato all'interno di un garage . Diversi i danni che sono stati provocati dalle fiamme all'interno di un box di una palazzina. Subito sono arrivati i vigili del fuoco di Civitanova Marche che hanno impiegato più di due ore per spegnere il rogo evitando la propagazione delle fiamme nell'abitazione vicina. Non ci sono stati feriti.