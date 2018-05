«Aiuto, la mamma non si sveglia» Jennifer muore nel sonno a soli 28 anni

di Benedetta Lombo

PORTO RECANATI - Muore in casa a 28 anni, i figli di 8 e 2 anni chiedono aiuto alla vicina. Una tragedia nella tragedia quella avvenuta ieri mattina al River Village di Porto Recanati. Verso le 11 una bimba col fratello minore tenuto per mano è andata da una vicina di casa dicendo: «La mamma non risponde, ieri sera si è sentita male e adesso non parla». La donna li ha fatti entrare in casa, ha preparato per loro la colazione ed è andata a suonare all’appartamento al piano terra ma senza ricevere risposta, a quel punto ha chiamato il 118. Sul posto sono intervenuti i sanitari e i carabinieri.