PORTO RECANATI - Si è spenta a soli 61 anni, a causa di una grave malattia, Lucia Fanti, magistrato di Porto Recanati da tanti anni residente a Roma. Ieri mattina la triste notizia è arrivata anche nella città marchigiana dove in tanti la ricordano con affetto e ammirazione per la sua brillante carriera nel settore della giustizia.

La dottoressa è la figlia di Mario Fanti, ex notaio romano di nascita e portorecanatese di adozione: è proprio nella città rivierasca che il signor Fanti per 43 anni ha svolto la sua professione, dove ha curato anche una vivace attività culturale, guidando per diverso tempo Uniporto, l’Università di Istruzione Permanente, tenendo dei corsi molto frequentati. Il papà Mario è deceduto pochi mesi fa (a inizio giugno). Il magistrato Fanti lascia il marito Orlando Villoni, i figli Elisa e Federico, la mamma Angela Maria Eleuteri, la sorella Cristina con il marito Franco Lamagna e i figli Sofia, Antonio e Caterina. Il funerale sarà celebrato domani alle ore 9 e 30 a Roma nella chiesa di San Roberto Bellarmino in piazza Ungheria. La salma sarà poi traslata a Porto Recanati, dove si terrà una benedizione presso la chiesa di San Giovanni Battista nella mattinata di giovedì 8 dicembre alle ore 9 e 30.

Il pensiero

In tanti nelle ultime ore hanno ricordato con un pensiero sui social network la dottoressa Fanti, sia tra le sue conoscenze romane che tra quelle portorecanatesi. Tra queste ultime c’è l’ex sindaco Rosalba Ubaldi: «Non ci sono parole per consolare una madre per la perdita di una figlia – ha commentato Ubaldi - solo un affettuoso abbraccio alla signora Angela Eleuteri Fanti, alla famiglia di Lucia e alla sorella Cristina. Lucia ha raggiunto in cielo il padre, il compianto Mario Fanti. Dispiace molto perché era una persona molto dolce e molto attaccata alla famiglia e alla nostra città, dove tornava ogni anno d’estate per trascorrere le vacanze».