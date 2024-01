Porto Recanati, addio a Liberato Giorgetti. Muore a 73 anni il tecnico del suono con la passione per lo sport

PORTO RECANATI Lutto a Porto Recanati per la morte di Liberato Giorgetti, 73 anni. Lascia la moglie Emanuela e la figlia Elena, l’ultimo saluto oggi con una cerimonia al cimitero cittadino.

I ricordi

Aveva iniziato a lavorare come tecnico del suono in un’azienda di strumenti musicali, poi si era affermato nel settore della consulenza finanziaria. Un grande appassionato di sport, in particolare calcio, collezionista, foto d’epoca e magliette di grandi dello sport, anche maceratesi da Panetti a Di Giacomo.