Si accascia appena uscito dall'acqua: corsa in ospedale per un turista

PORTO RECANATI - Malore in spiaggia. Soccorso ieri mattina sul tratto di spiaggia libera a Scossicci un turista 74enne. E’ accaduto poco dopo le 10,30. Con tutta probabilità il turista è stato colto da malore a causa del grande caldo mentre era in acqua a fare un bagno. L’uomo avrebbe accusato un forte dolore al torace e si sarebbe accasciato sulla battigia sotto gli occhi dei tanti frequentatori della spiaggia. Sono stati proprio loro insieme al bagnino di salvataggio presente sul posto a chiedere l’intervento dei soccorritori. Sul posto è intervenuta pochi attimi dopo la medicalizzata di Recanati che ha prestato al turista i primi soccorsi e l’ha trasportato in codice giallo all’ospedale di Civitanova. Non è in pericolo di vita.