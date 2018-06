Abbandonato svenuto â€‹all'ospedale: è stato pestato per una lite sulla droga

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO RECANATI - Una rissa all’origine delle gravi lesioni riportate domenica scorsa dal 35enne nordafricano, in stato di incoscienza, lasciato da alcune persone in consegna ai volontari della Croce Azzurra. Non è stata di certo una pallonata, come qualcuno ha fatto intendere inizialmente ai soccorritori, la causa della commozione cerebrale del giovane che è arrivato nella sede della Croce Azzurra esanime, in tuta da ginnastica e senza documenti d’identità. I carabinieri della Compagnia di Civitanova hanno accertato che quella sera c’è stato un regolamento di conti per motivi legati allo spaccio di sostanze stupefacenti e che questo regolamento è avvenuto nel piazzale sterrato dell’Hotel House.Il nordafricano sarebbe intervenuto quando alcune bande di tunisini già si stavano affrontando a bastonate. La lite era iniziata nel pomeriggio ed è proseguita fino alla sera. Successivamente anche l’uomo avrebbe avuto da dire con qualcuno dei presenti subendone le conseguenze. Secondo una prima ricostruzione sarebbe stato picchiato e preso a bastonate in testa. L’uomo avrebbe perso i sensi e qualcuno l’avrebbe caricato in macchina andandolo a consegnare ai volontari della Croce Azzurra. Un gesto che ha salvato la vita al giovane, operato urgentemente in testa dai medici dell’ospedale regionale di Torrette, dove è stato trasportato in codice rosso.