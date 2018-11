Possiede 55 appartamenti all'Hotel House e non paga le quote: scatta il sequestro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO RECANATI - Una miriade di immobili di proprietà di un unico locatore che non paga le quote condominiali. Per l’esattezza sono 55 gli appartamenti individuati dalle Fiamme Gialle al centro di un’indagine che ha visto la denuncia per appropriazione indebita a carico dell’uomo accusato di aver trattenuto somme per 2 mila 700 euro chieste agli affittuari quali spettanze condominiali. La stessa Guardia di Finanza riesce a rintracciare solo 17 inquilini in un “mare” di appartamenti su cui gravitano, soprattutto durante il periodo estivo, oltre cinquemila persone.Una difficoltà immane per le istituzioni nel riuscire a risalire a chi effettivamente possiede o abita in pianta stabile nei 480 immobili dell’Hotel House. Contratti di locazione ceduti tra connazionali e mai del tutto chiusi tra le parti. Proprietari di appartamenti per lo più migrati all’estero con residenze in una nazione e domicilio in un’altra. Un vero e proprio ginepraio in cui si incrociano tante storie e tanti passaggi all’interno del condominio portorecanatese che creano un muro spesso invalicabile tra la burocrazia e la legge.