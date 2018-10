Prende trenta multe nella Ztl solo per andare a mangiare il gelato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO RECANATI - Record di multe per la Ztl. Il poco invidiabile primato appartiene a un 50enne anconetano: circa trenta verbali, compresi quelle non ancora formalmente notificati. Il tutto semplicemente per essere andato a prendere, come fa di consueto da diversi anni, un gelato nella sua gelateria preferita sul corso di Porto Recanati. Lo rende noto il legale al quale l’uomo si è rivolto per contestare le sanzioni. «Ad oggi abbiamo già impugnato davanti al Giudice di Pace 4 verbali - dichiara il legale -. Le multe sono state sospese in attesa del giudizio, come prevede la normativa, ma bisognerà attendere l’udienza per avere l’esito. La prima udienza ci sarà il 6 novembre prossimo».