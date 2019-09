Albero cade su un'auto attimi di paura al River Village

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO RECANATI - River Village in stato di degrado. La denuncia arriva da un residente che ha immortalato la caduta di un albero - finito su un’auto in sosta - nel piazzale principale dello stabile. «Al River Village ci sono altri danni», lamenta il residente. In questi giorni i residenti del palazzo sono in attesa di una riunione condominiale per decidere il da farsi dopo le dimissioni dell’amministratore Marco Antonini. Alcuni condomini hanno dato mandato ad un legale di Napoli che sarebbe pronto a prendere in mano la situazione.Da sistemare in primis ci sono i pagamenti della fornitura condominiale dell’acqua con Astea. Recentemente Antonini aveva chiuso i rubinetti di una quindicina di appartamenti di condomini morosi da anni. Questa azione di forza aveva provocato una dura reazione tanto che l’amministratore era stato in diverse occasioni minacciato pesantemente.