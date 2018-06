Spycam abusive e reati ambientali: titolari di un camping nei guai

© RIPRODUZIONE RISERVATA

POTENZA PICENA - Nei guai proprietari di un camping lungo la costa: erano state installate telecamere di videosorveglianza senza autorizzazione. Denunciati anche per illeciti ambientali.Controlli dei carabinieri a Porto Potenza, dove è finito nel mirino un campeggio. Due le denunce. I titolari, infatti, sono stati denunciati per illeciti ambientali. I militari dell’Arma in seguito ai controlli hanno riscontrato una difformità nell’autorizzazione per lo scarico delle acque reflue. Non solo. Il camping era munito di un impianto di telecamere di videosorveglianza, installato da quanto emerso per motivi di sicurezza. Ma senza che vi fosse alcuna autorizzazione.