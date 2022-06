Sara e Riccardo: matrimonio in spiaggia primo sì a Porto Potenza Picena. E tanti altri si sono messi in lista

PORTO POTENZA PICENA - Oggi sposi, in spiaggia: accade a Porto Potenza Picena, dove nei giorni scorsi è stato celebrato il primo matrimonio a due passi dal mare. Un’opportunità, fortemente voluta dall’amministrazione comunale, che garantisce l’ufficialità del rito svolto in una location pubblica d’eccezione.

«Non è solo una cerimonia di facciata come avviene in altre località – spiega l’assessore al Commercio e alle Attività Produttive, Paolo Scocco –. È un’iniziativa che valorizza le nostre spiagge e tutte le attività ad essa collegate. Il progetto, partito mesi fa, è stato portato avanti coinvolgendo le attività commerciali, i ristoranti e le strutture ricettive locali, non solo legate al settore del wedding. Questo perché il nostro obiettivo principale è quello di accrescere la visibilità dell’intero litorale portopotentino».

I primi sono stati Sara Borroni e Riccardo Calcabrini ma già è nutrita la lista di coloro che pronunceranno il loro “si” in questa modalità nell’estate 2022. «Abbiamo sin da subito avuto un riscontro positivo – spiega ancora Scocco –. Confidiamo nel fatto che, da qui ai prossimi anni, questa iniziativa possa diventare una caratteristica distintiva delle nostre spiagge, capace di attrarre futuri sposi, nuovi visitatori».

