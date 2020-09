Senza veli in spiaggia: due uomini nudi multati dai carabinieri

PORTO POTENZA PICENA - Prendono il sole senza veli in spiaggia, ma il naturismo è vietato da un'ordinanza comunale: due uomini multati dai carabinieri.

E' successo a Porto Potenza Picena, dove ai carabinieri sono fioccate le chiamate per i due uomini, entrambi marchigiani, he prendevano il sole completamente nudi in spiaggia. I carabinieri hanno invitato i due a coprirsi, poi hanno elevato loro la azione, che può andare a 100 a 500 euro.

