Venditori e campeggiatori abusivi in spiaggia: scattano i blitz e i sequestri dei vigili

PORTO POTENZA PICENA - Venditori e campeggiatori abusivi in spiaggia, scattano i sequestri da parte della Polizia Municipale di Porto Potenza. Il primo fronte di azione riguarda il contrasto all’abusivismo commerciale, a tutela dei negozianti che vendono prodotti similari e degli acquirenti, poiché la merce risulta di dubbia provenienza e dunque non sottoposta alle necessarie verifiche che ne garantiscono qualità e sicurezza. A tal proposito, nei giorni scorsi, sono stati effettuati tre sequestri sul nostro litorale. In un caso il venditore, alla vista degli agenti della Municipale, si è dato alla fuga tra gli ombrelloni, abbandonando la merce. Nell’ambito dei controlli è stato inoltre diffidato a lasciare la zona un cittadino non residente che da tre giorni aveva fissato la propria tenda per dormire sulla spiaggia libera.