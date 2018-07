Bambino di 9 anni â€‹si punge con una siringa mentre gioca in spiaggia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO POTENZA PICENA - Bambino di 9 anni si punge in spiaggia con una siringa. È accaduto ieri mattina su un tratto di spiaggia libera di Porto Potenza Picena. Il piccolo stava giocando sulla battigia, faceva un cerchio con il piede quando è stato punto dall’ago di una siringa che gli si è conficcato nel piede. Attimi di panico tra i presenti e gli accompagnatori del bimbo che hanno subito avvisato i genitori. Il bambino è stato accompagnato al pronto soccorso di Civitanova per tutta la profilassi del caso. Si torna a parlare della presenza di siringhe usate sulle spiagge. Due gli episodi denunciati non meno di una decina di giorni fa a Porto Recanati.