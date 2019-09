Bloccano volutamente con l'auto l'ingresso al parcheggio: denunciati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO POTENZA PICENA - Intralciano l'uscita dal parcheggio con la loro auto di grossa cilindrata e, quando una donna chiede di liberarla, si fermano appositamente per una decina di minuti ma alla fine rimediano una denuncia per violenza privata.Si tratta di una coppia del Fermano, che ha volutamente, con atteggimaneto prepotente e negligente, bloccato il passaggio pubblico. I due se ne sono andati, liberando la via, solo di fronte alla minaccia di una chiamata alle forze dell'ordine. Ma le indagini basate sulle testimonianze e sui filmati di videosorveglianza, hanno permesso ai carabinieri della locale stazione di denunciarli per violenza privata in concorso.