Auto contro una moto: centauro 45enne finisce all'ospedale

POTENZA PICENA – Scontro tra un’auto e una moto lungo la statale adriatica, quarantacinquenne finisce all’ospedale. L’incidente è avvenuto, intorno alle 14.30, nel tratto di statale adriatica che prende il nome di via Regina Margherita, a Porto Potenza. Ad avere la peggio è stato un uomo di 45 anni, in sella alla sua moto. È stato soccorso e portato all’ospedale per accertamenti. Potrebbe avere riportato qualche frattura, ma le sue condizioni non sarebbero particolarmente gravi.